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Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer

Jérusalem, Israël
depuis
$40,120
06/05/2026
$40,120
05/05/2026
$39,884
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9
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ID: 35889
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Jérusalem – Quartier Mamilla – Bureau à louer Situé au 2e et dernier étage, plateau complet de 809 m² brut, avec vue sur les remparts de Jérusalem. Loyer mensuel : 118 000 ₪ Charges de gestion : 24 270 ₪ par mois

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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