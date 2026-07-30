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Vue sur la mer Villas à vendre en Maurice

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Grand Baie, Maurice
Villa 4 chambres
Grand Baie, Maurice
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 345 m²
Nombre d'étages 2
Beachfront Villa for sale in Mauritius in the heart of Grand Baie - Pointes aux Canoniers ac…
$1,65M
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Caractéristiques des propriétés en Maurice

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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