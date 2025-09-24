Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Arménie
  3. Résidentiel
  4. Maison

Maisons à vendre en Arménie

Erevan
28
Kotayk
8
40 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Erevan, Arménie
Maison 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 227 m²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à deux étages avec grenier à vendre, ville d'Erevan, district administra…
$650,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Nombre d'étages 2
Le 2ème étage d'une maison privée à deux étages est à vendre, dans la ville d'Erevan, dans l…
$160,000
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale in Mush district, Kotayk marz, Kasakh community, with an…
$240,000
Laisser une demande
Manoir 1 chambre dans Dilijan, Arménie
Manoir 1 chambre
Dilijan, Arménie
Nombre de pièces 1
Surface 6 000 m²
Sol 1/1
A land plot for sale in Dilijan, on the way to Lake Parz. The area of ​​the land plot is 600…
$300,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Une maison privée de deux étages à vendre dans la ville d'Erevan, dans le district de Petros…
$400,000
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Manoir 6 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 6 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 12
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 314 m²
Nombre d'étages 2
Les premier et deuxième étages d'un manoir de cinq étages sont à vendre. Ville d'Erevan, dis…
$700,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Nombre d'étages 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative regi…
$170,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Une maison privée de deux étages nouvellement construite est à vendre, dans la ville d'Ereva…
$500,000
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Manoir 2 chambres dans Proshyan, Arménie
Manoir 2 chambres
Proshyan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
Maison privée à vendre, ville d'Erevan, district administratif d'Ajapnyak, rue Loukachine. L…
$290,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Merdzavan, Arménie
Manoir 3 chambres
Merdzavan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 238 m²
Nombre d'étages 3
Une maison individuelle de trois étages à vendre, rue Masisi, municipalité de Merdzavan, rég…
$270,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Dzoraghbyur, Arménie
Manoir 2 chambres
Dzoraghbyur, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 246 m²
Nombre d'étages 3
A three-story detached house is for sale in Dzoraghbyur community, Kotayk marz. The house co…
$182,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale in the city of Yerevan, Ajapnyak administrative district…
$330,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 116 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle à vendre, Erevan, district administratif de Nork-Marash, rue Armenak Arm…
$350,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, Arabkir administrative district…
$370,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Zoravan, Arménie
Manoir 4 chambres
Zoravan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 207 m²
Nombre d'étages 2
Une maison individuelle de deux étages à vendre, 1ère rue, Kotayk marz, communauté Zoravan, …
$170,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Parakar, Arménie
Manoir 4 chambres
Parakar, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
Multifunctional property for sale, on Admiral Isakov avenue, Tairov community, Armavir marz.…
$245,332
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Nombre d'étages 2
Two-story private house for sale, city of Yerevan, Erebuni administrative district, Sari tag…
$305,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Ayntap, Arménie
Manoir 4 chambres
Ayntap, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 800 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle à vendre, marz d'Ararat, village d'Ayntap, rue 4, d'une superficie total…
$170,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, in Nor Nork administrative dist…
$350,000
Laisser une demande
Manoir 5 chambres dans Arzakan, Arménie
Manoir 5 chambres
Arzakan, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
A two-story country house for sale - in the village of Arzakan, Kotayk region, on the main s…
$175,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 109 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Arabkir administrative district, Sevka…
$171,000
Laisser une demande
Manoir 8 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 8 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 12
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 357 m²
Nombre d'étages 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Nor-Marash administrative district, …
$460,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 212 m²
Sol 2/2
$150,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 402 m²
Nombre d'étages 3
Une maison individuelle de trois étages à vendre, dans la ville d'Erevan, dans le district d…
$500,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Une maison privée de deux étages à vendre, ville d'Erevan, district administratif de Malatia…
$150,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Dzoraghbyur, Arménie
Manoir 4 chambres
Dzoraghbyur, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
Une maison de campagne à deux étages à vendre, Kotayk marz, communauté Dzoraghbyur, rue Amar…
$237,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 2
Une maison individuelle de deux étages à vendre, ville d'Erevan, district administratif de N…
$250,000
Laisser une demande

Types de propriétés en Arménie

demeures

Caractéristiques des propriétés en Arménie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller