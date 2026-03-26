Quartier résidentiel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer

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En vente exclusive
Dans un nouveau programme immobilier signé Carasso, livraison prévue en 2025
144 rue Ibn Gvirol
À proximité du complexe Basel et du tramway.
Un superbe appartement fonctionnel !
Au 7ème étage !
2 ascenseurs dans l'immeuble
55 m² habitables, plus un luxueux balcon couvert de 7,5 m² offrant une vue imprenable sur la mer et l'ouest !
1 salles de bain et 2 toilettes
Un débarras privatif de 5 m²
L'appartement, conçu par un architecte, est entièrement meublé et équipé (électroménager inclus) avec des menuiseries sur mesure.
Nombreux rangements.
Une grande cuisine avec un îlot central élégant.
Un espace de travail dans la chambre.
L'immeuble dispose d'un hall d'entrée spacieux et décoré, d'un jardin commun aménagé avec des espaces de détente et un magnifique aménagement paysager, d'un local à vélos et d'une buanderie moderne.
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Tel-Aviv, Israël
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