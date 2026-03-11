  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Haïfa
  4. Quartier résidentiel Appartements parfaits et meublés avec vue sur la mer et les jardins bahá’í, entièrement meublés et déjà loués, pour y vivre ou pour investissement.

Quartier résidentiel Appartements parfaits et meublés avec vue sur la mer et les jardins bahá'í, entièrement meublés et déjà loués, pour y vivre ou pour investissement.

Haïfa, Israël
depuis
$374,633
;
5
ID: 34330
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Haifa Subdistrict
  • Ville
    Haïfa
  • Adresse
    Tuvim

À propos du complexe

Localisation sur la carte

Haïfa, Israël
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Appartements parfaits et meublés avec vue sur la mer et les jardins bahá’í, entièrement meublés et déjà loués, pour y vivre ou pour investissement.
Haïfa, Israël
depuis
$374,633
