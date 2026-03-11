  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ramat Gan
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Ramat Gan, Israël
depuis
$827,640
;
8
Laisser une demande
ID: 34297
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

À propos du complexe

Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement résidentiel calme à proximité immédiate du centre économique d’Israël. Ramat Gan abrite le plus grand quartier d’affaires du pays, la Bourse de Tel-Aviv (Boursa District), où siègent les principales banques, compagnies d’assurance et tours d’entreprises internationales. La ville est en pleine expansion, portée par de nombreux projets de renouvellement urbain (Tama 38, Pinouï Binouï) et de résidences haut de gamme. Grâce à ses espaces verts généreux, comme le Parc National de Ramat Gan, ses infrastructures modernes et sa connexion directe aux grands axes (Ayalon, Route 4, Route 6, Tramway rouge), la ville offre un cadre de vie idéal pour ceux qui recherchent confort, proximité et rentabilité. LE PROJET – UZIEL 13–15 Situé au cœur d’un quartier paisible et central de Ramat Gan, Uziel 13–15 est un projet résidentiel d’exception développé par Kardan Nadlan, l’un des plus grands promoteurs d’Israël. Ce programme se compose d’une tour de luxe et de deux immeubles boutique, alliant design contemporain, volumes généreux et finitions haut de gamme. Les appartements du 2 au 5 pièces, ainsi que les mini-penthouses et penthouses, bénéficient de grandes terrasses offrant des vues dégagées sur le Gush Dan. Grâce à son emplacement stratégique, le projet bénéficie d’un accès direct au tramway, et aux principaux axes routiers reliant Tel-Aviv, Givatayim et Petah Tikva. POINTS FORTS DU PROJET • Emplacement central et calme au cœur de Ramat Gan • Proximité immédiate du tramway et des axes majeurs • Architecture moderne et design contemporain (bois et verdure) • Lobby design, salle de sport équipée, et finitions de standing • Vue dégagée sur le Gush Dan • Appartements lumineux avec grandes terrasses • Spécifications techniques de haut niveau CONDITIONS DE PAIEMENT • 20 % à la signature du contrat • 80 % quatre mois avant la livraison • Sans alavat kablan (prêt promoteur) • Indexation encadrée : 3 % par an cumulable, pris en charge par le promoteur

Localisation sur la carte

Ramat Gan, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Studio luxe pour une personne
Jérusalem, Israël
depuis
$1,301
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$827,640
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,33M
Rez de jardin 5 pieces avec 2 parking et une cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
A ne pas manquer ! Appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a Tel Aviv. A 2 pas du boulevard Rotschild. a proximité de tout en plein coeur de Tel aviv. Idéal pour un pied a terre . immeuble récent
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Quartier résidentiel 3.5 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
appartement neuf dans un charmant immeuble idealement situe proche du parc hayarkon et a 400 m de la plage au coeur de la ville dans une rue calme a 2 pas des commerces et du metro 3.5 pieces . 90 m2 habitables .terrasse de 7m2 . finitions haut de gamme .chauffage au sol. climatisation VRF.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller