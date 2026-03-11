Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM
Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement
La construction est en cours,
L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné.
Le projet met l’accent sur la qualité de construction, un hall d’entrée luxueux, des espaces verts aménagés et une proximité immédiate avec des parcs, la plage, les écoles, les institutions publiques et les transports en commun.
livraison prévue septembre 2027.
Conditions avantageuses : 20 % à la signature – solde à la remise des clés ou selon l’avancement des travaux.
Le bâtiment :
• Immeuble moderne en pierre haut de gamme
• Hall d’entrée élégant et 2 ascenseurs
• Aménagement paysager soigné
• Parking souterrain
Les appartements :
• Terrasses ensoleillées
• Finitions de qualité
• Préparation pour climatisation centrale
• Cuisine moderne avec plan de travail en quartz
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour