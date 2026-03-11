  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
;
9
Laisser une demande
ID: 34378
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Binyamini, 4

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, dans le quartier de Nahalat Yitzhak, au 4 rue Binyamini, rue calme et centrale, dans un immeuble bien entretenu, au premier étage, d'une superficie brute d'environ 102 m², appartement de 4 pièces, spacieux et confortable, une douche et 2 WC, eau chaude 24h/24 et 7j/7 et chauffage au sol en hiver, ascenseur accessible, abri dans l'immeuble, et parking partagé pour les résidents.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Penthouse d’exception – esprit bauhaus | ajami, jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Coup de fusil ! une affaire exceptionnelle ! une nouvelle exclusivité re/max hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$405,983
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Jérusalem, Israël
depuis
$1,411
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,60M
Vous regardez
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,09M
Bienvenue à Island – Vivre entre ciel, mer et élégance Fermez les yeux, et imaginez un lieu où la mer devient votre horizon. À Island, vous vivez à quelques pas de la plage, dans un appartement spacieux et lumineux, conçu pour votre confort et votre bien-être. Commencez la journée avec un c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové
Netanya, Israël
depuis
$613,206
Petit appartement de 3 pieces situe au 6 eme etage tres lumineux. Renove il y a 2 ans. a 1/4 h a pieds de la mer parquet. ascenseur. miklat dans l immeuble. beaucoup de charme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Au centre ville de Raanana . Appartement duplex au 3e et dernier etage. Immense salon. Appartement atypique beaucoup de charme. Vue sur le parc . Rue tres demandee. Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller