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Quartier résidentiel OpportunitÉ rare – 2 piÈces moderne avec balcon & parking

Jérusalem, Israël
depuis
$6,000
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5
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ID: 35026
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Nouveau sur le marché ! Dans le quartier recherché de Mekor Haïm, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila, face à tous les commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Appartement 2 pièces neuf de 49 m² avec 5 m² de balcon, une véritable perle, avec vue dégagée orientée ouest. Comprend une chambre forte (Mamad) améliorée, une salle d’eau, chauffage au sol, climatisation VRF, système Smart Home, parking souterrain privé et cave. Entrée immédiate.

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Jérusalem, Israël
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