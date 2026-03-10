  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer

5
ID: 34844
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

MAGNIFIQUE 5 PIECES AU PARC AYAM DE BAT YAM A PROXIMITE DE RICHON LETSION. PLEINE VUE MER! PROCHE DE TOUS LES COMMERCES, COUNTRY CLUB, ECOLES, RESTAURANTS ET PLAGE. QUELQUES MINUTES DU TRAMWAY

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
