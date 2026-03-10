  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bien agencé

Quartier résidentiel Bien agencé

Ascalon, Israël
$548,625
ID: 34782
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

???? À vendre à Ashkelon – Superbe appartement 4 pièces dans le quartier Agamim ! ???? ???? 8e étage | ???? Vue dégagée | ????️ Spacieux et lumineux Une belle opportunité dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville ! ✅ 4 pièces bien agencées ✅ Étage élevé avec vue ouverte et apaisante ✅ Immeuble récent, propre et bien entretenu ✅ Excellente ventilation et lumière naturelle dans tout l’appartement ✅ Emplacement central et pratique dans le quartier Agamim ???? Prix attractif : 1.750.000 ₪ ???? Pour plus d’infos et organiser une visite : 054-2266615 | 054-5269148

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
