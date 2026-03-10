  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
5
ID: 34730
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Leonardo da Vinci, 2

À propos du complexe

Appartement de 4 pièces, 77 m2 + 16 m2 de balcon, avec Mamad et parking dans la prestigieuse Tour 3 du projet GINDI qui offre des services de luxe - Accès Roof top - GYM - Piscine et beaucoup d'autres...

