Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,25M
;
8
ID: 34372
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaMaccabi, 49

À propos du complexe

Nouvelle vente exclusive ! Un mini-penthouse unique et rare pour les passionnés de style Situé au 49, rue Yehuda HaMaccabi Dans un immeuble neuf construit par Metropolis ! Appartement 3 pièces de 74 m² habitables + 31 m² de balcon. Un logement magnifique et spacieux. Au 6e étage ! Une chambre parentale douillette avec balcon. 2 salles de bains et une douche. Une place de parking séparée (avec supplément). L'appartement offre des prestations haut de gamme : Cuisine Hacker (allemande) et appareils électroménagers Esko et Gurnier. Chauffage au sol dans tout l'appartement ! Parquet triple épaisseur et Menuiserie sur mesure dans tout l'appartement ! Système d'alarme. Système audio. Domotique.

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location AirbnB car forte demande et taux d'oc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
4 pièces à vendre dans un immeuble de charme situé au coeur d'une atmosphère pastorale àJérusalem et à seulement quelques minutes à pied de Baka. Proche de tout : écoles, synagogues, centres culturels et de divertissement et bien sûr de la vieille ville. Le bâtiment dispose d'un ascenseur e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,58M
Dans le fameux projet d Holyland , . Somptueux penthouse a vendre , vous offrant une vue panoramique sur tout Jérusalem ,situe au derniere étage de la tour . Ce Penthaouse est compose de 4 chambres a coucher + une chambre familiale , cuisine spacieuse , avec un double séjour qui donne sur…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
