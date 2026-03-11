Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouvelle vente exclusive !
Un mini-penthouse unique et rare pour les passionnés de style
Situé au 49, rue Yehuda HaMaccabi
Dans un immeuble neuf construit par Metropolis !
Appartement 3 pièces de 74 m² habitables + 31 m² de balcon.
Un logement magnifique et spacieux.
Au 6e étage !
Une chambre parentale douillette avec balcon.
2 salles de bains et une douche.
Une place de parking séparée (avec supplément).
L'appartement offre des prestations haut de gamme :
Cuisine Hacker (allemande) et appareils électroménagers Esko et Gurnier.
Chauffage au sol dans tout l'appartement !
Parquet triple épaisseur et
Menuiserie sur mesure dans tout l'appartement !
Système d'alarme.
Système audio.
Domotique.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
