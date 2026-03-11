  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine

Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine

Tel-Aviv, Israël
$1,11M
ID: 34468
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

Situé à la jonction de Neve Tzedek, Florentine et du quartier du Parc Charles Clore, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques minutes à pied de la mer, du marché du Carmel et du cœur animé de Tel Aviv. La rue Elifelet est connue pour son atmosphère calme et résidentielle, tout en offrant un accès direct aux zones les plus dynamiques de la ville : galeries d’art, restaurants tendance et cafés pittoresques. Le bâtiment L’immeuble, récent et de haut standing, propose à ses résidents un cadre de vie moderne et sécurisé avec des prestations rares dans le centre de Tel Aviv : • Gardien présent 24h/24 • Piscine extérieure • Salle de sport entièrement équipée • Trois ascenseurs • Parties communes entretenues avec soin L’appartement • 2 pièces – 50 m² habitables • Balcon de 10 m² avec vue dégagée • Chambre de sécurité (Mamad) • 5ᵉ étage • Parking privé et cave attenante Informations complémentaires • Charges mensuelles : 1 150 ₪ • Loyer actuel : 7 500 ₪ hors charges • Prix de vente : 3 550 000 ₪ Un bien idéal pour résidence principale, pied-à-terre ou investissement locatif dans un secteur recherché entre mer et centre-ville.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
