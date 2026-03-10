  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$742,995
;
4
ID: 34835
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Très beau projet neuf au coeur de Bat yam, à environ 15 minutes a pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000sh TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$742,995
