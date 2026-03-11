Quartier résidentiel Appartement a louer a tel aviv - ben yehouda

  1. Realting.com
Appartement a louer a tel aviv - ben yehouda

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,132
9
ID: 34925
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yirmiyahu, 32

À propos du complexe

Tel-Aviv Appartement au 3ᵉ étage sur 4, sans ascenseur Appartement de 2 pièces, 42 m² Balcon fermé Meublé Pas de parking Pas d’ascenseur Charges de l’immeuble (Vaad) : 250 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
