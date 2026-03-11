Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem - mamilla

  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem
  Appartement a vendre a jerusalem - mamilla

Appartement a vendre a jerusalem - mamilla

Jérusalem, Israël
depuis
$2,79M
;
10
ID: 34921
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mamilla

À propos du complexe

Dans l’un des emplacements les plus recherchés de Jérusalem – au-dessus de l’avenue Mamilla, à seulement 10 minutes à pied du Mur des Lamentations – un appartement unique, spacieux et lumineux est proposé à la vente. Situé au 2e étage (4e en réalité), il est prêt à emménager immédiatement. Détails du bien : 127 m² brut | 103 m² net 3 grandes pièces 2 salles de bains complètes 2e étage Ascenseur Parking privé Entièrement meublé Cuisine haut de gamme de la marque Bulthaup Sols en marbre

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
2e et dernier étage (et demi) Quatre orientations Grande suite parentale Balcon de 8 m² + balcon sur le toit de 20 m² (également sous une soucca) Vue dégagée sur Ein Kerem Intimité totale À proximité immédiate d'une synagogue, d'écoles maternelles, d'arrêts de bus, de commerces et autres com…
Quartier résidentiel Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Découvrez ce charmant appartement jardin de 2,5 pièces, situé au 1er étage d'une authentique maison privée arabe. Cette propriété unique offre des plafonds hauts d'environ 4,5 mètres, créant une atmosphère spacieuse et aérée. Avec une surface construite d'environ 82 m2, un balcon de 5 m2 et …
Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,98M
L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville. Situé au 4ᵉ étage sur 5. Détails du bien : 180 m² de plain-pied + deux balcons de 5 m² chacun 3 chambres + un bureau 3 toilettes et 2 salles de bains 2 places de parking souterrain standards + un débarras Option pour u…
