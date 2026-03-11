  1. Realting.com
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2

Jérusalem, Israël
$1,07M
ID: 34116
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Projet neuf Kiryat Hayovel Jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2 Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Appartement de 4 pièces 94m2 et 12m2 de terrasse au 14ème étage Prix : 3.200.000 sh comprenant 1 cave et 1 parking Appartement de 4 pièces 104m2 et 12m2 de terrasse au 4eme etage Prix : 3.400.000 sh comprenant 1 cave et un parking Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israël
Tel Aviv-Yafo Détails : Pièces : 2 Étage : 3/4 Superficie : 50 m² Description : Situé dans le meilleur emplacement de Tel Aviv, sur la célèbre rue piétonne et paisible Nachalat Binyamin. Dans un immeuble classé, occupé depuis seulement 3 ans. Rénové par un architecte. Équipements et aménag…
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
Appartement 83 m², très bien situé rue Shalom Aleichem, à deux pas de Bograshov. Emplacement central recherché, proche plage, commerces et cafés. Ancien 3 pièces transformé en 2 pièces, avec très grande pièce à vivre esprit loft. Volumes généreux et distribution fluide, idéal pour un confor…
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Jérusalem, Israël
EXCLUSIVITÉ – Appartement lumineux et spacieux ! ???? Baron Hirsch, quartier Kiryat Moshe, Jérusalem ✨ Neuf, neuf, neuf ! ✨ À vendre : magnifique appartement de 5 pièces, après l’agrandissement du projet TAMA 38. Superficie : 93 m² brut + terrasse Sukkah Appartement lumineux avec 3 ex…
