  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem

Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
;
6
Laisser une demande
ID: 34525
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaTnufa

À propos du complexe

Situé au 3e étage d'un immeuble neuf sur la rue Hatnoufa, ce spacieux bureau d'angle de 176 mètres carrés offre une luminosité exceptionnelle grâce à ses nombreuses fenêtres et une vue dégagée. Livré brut, il est entièrement modulable selon vos besoins, idéal pour un centre de soins, des bureaux administratifs ou un espace de coworking. L'étage dispose d'une pièce de sécurité. Possibilité de louer 2 places de parking souterrain et une cave. Le lobby de l'immeuble est luxueux et équipé de 3 ascenseurs. Remise des clés prévue dans 2 semaines. Le loyer demandé est en l etat de 6500 shekels par mois pour une duree de 2 ans car il prend en consideration l etat brut du local et les difficultes de circulation dues aux travaux sur Talpiot. Il sera reevalué a l issue de ces 2 ans

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
À vendre, appartement 2 pièces situé dans un secteur central et recherché de Tel-Aviv, Proche des commerces, cafés et transports. Appartement de 50 m² au 2e étage (haut 2e étage) dans un immeuble récent d’environ 5 ans. L’appartement comprend une chambre sécurisée (Mamad), un séjour lum…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Afficher tout Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
À Vendre – Appartement 4 pièces exceptionnel à Ashdod, Résidence Dimri Situé au 12e étage de la résidence la plus convoitée d’Ashdod, cet appartement de 4 pièces vous séduira par ses volumes, son emplacement et sa vue mer à couper le souffle. D’une superficie impressionnante de 148 m², ave…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller