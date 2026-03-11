Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Situé au 3e étage d'un immeuble neuf sur la rue Hatnoufa, ce spacieux bureau d'angle de 176 mètres carrés offre une luminosité exceptionnelle grâce à ses nombreuses fenêtres et une vue dégagée. Livré brut, il est entièrement modulable selon vos besoins, idéal pour un centre de soins, des bureaux administratifs ou un espace de coworking. L'étage dispose d'une pièce de sécurité. Possibilité de louer 2 places de parking souterrain et une cave. Le lobby de l'immeuble est luxueux et équipé de 3 ascenseurs. Remise des clés prévue dans 2 semaines. Le loyer demandé est en l etat de 6500 shekels par mois pour une duree de 2 ans car il prend en consideration l etat brut du local et les difficultes de circulation dues aux travaux sur Talpiot. Il sera reevalué a l issue de ces 2 ans
Jérusalem, Israël
