Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam.
La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes.
Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus qui servent tout Israël, accès facile aux autoroutes Cafés, restaurants, supermarchés et équipement domestique et tout cela au pied du projet
Caractéristiques du projet
Très beau hall double décoré par un architecte pour une intimité maximale des propriétaires.
Une salle de sport, salle pour enfants, salle de travail
Trois ascenseurs dont un Shabbat
Une vue dégagée depuis les premiers étages.
Projet avec garantie bancaire
Possibilité de financement de 20% au contrat et 80% lors de la remise des clés
Chaque appartement est vendu avec un parking privé.
Service haut de gamme
Caractéristiques de l'appartement
Tuiles dans toute la maison 80x80
Préparation pour la climatisation
Meubles de salle de bains de qualité
Boutons de mélange
Portes intérieures de qualité
Cuisine personnalisable
Scores électriques dans toute la maison
Plusieurs appartements sont à vendre
3 pièces surface 79 m2 + 12 m2 terrasse
4 pièces surface 102 m2 +12 m2 terrasse
5 pièces surface 122 m2 + 20 m2 terrasse
Pour plus d'informations contacter Mardochee Khayat
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
