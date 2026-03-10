Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer

  1. Realting.com
depuis
$589,380
;
8
ID: 34754
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Wolfson

À propos du complexe

PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence

Localisation sur la carte

