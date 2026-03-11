  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$940,500
;
4
ID: 34538
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 31

À propos du complexe

En plein cœur du centre ville, proche du tramway et à 10 min de la mamilla à pied : petit immeuble neuf de 3 étages avec lobby, ascenseurs de chabbat, et superbe patio verdoyant ! Appartement 2 pièces 58m2 + balcon Soucca, très lumineux, spacieux, entièrement agencé et meublé par une architecte d’intérieur, pièce sécurisée ( mamad ), climatisation centrale, chauffage radiateur, salle de bains / baignoire, parking privée .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

