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Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové, centre-ville ra'anana

Raanana, Israël
depuis
$2,978
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ID: 35012
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Bar Ilan, 51

À propos du complexe

Hyper centre, début de Bar Ilan proche tous commerces et commodités. 5 pièces entièrement rénové. Armoires. Parking couvert (handicapé). 2ème étage avec ascenseur. 140 m² net et 10 m² de terrasse.

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Raanana, Israël
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