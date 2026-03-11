  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .

Raanana, Israël
depuis
$1,12M
;
6
ID: 34323
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

Tres bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idealement place . Proche de tous les commerces et transports. Tres spacieux. 130 m2 net. beneficie de 2 petites terrasses . Mamad et parking. Entierement renove. Investi.

