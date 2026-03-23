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Quartier résidentiel Magnifique appartement 4 pièces à louer à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$6,500
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8
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ID: 35008
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Rothschild

À propos du complexe

À louer à Ashdod, dans le quartier recherché de Tet Vav, rue Rothschild, un appartement 4 pièces situé en étage élevé. Ce bien spacieux bénéficie d'une agréable mirpeset avec une vue mer imprenable. Il est équipé de la climatisation, dispose d'une place de parking et d'une pièce sécurisée (mamad). Appartement lumineux, offrant de beaux volumes et un cadre de vie privilégié à proximité des commodités. Entrée le 16 mai.

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Ashdod, Israël
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