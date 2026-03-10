Quartier résidentiel Neuf

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
$501,600
ID: 34781
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

North Garden Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 étages, chaque bâtiment contenant seulement 15 appartements. De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et installations sportives et d'un accès facile à la piscine municipale et d'un terrain de tennis à proximité. Le complexe est situé à proximité de divers établissements d'enseignement, d'un centre commercial, de complexes de loisirs et de loisirs et à proximité des principaux axes de circulation. électricité -triphasée Préparation pour un mini climatiseur central Un interphone TV Points de communication : téléphone et télévision dans chaque pièce Interrupteurs dans les chambres Préparation pour un ventilateur de plafond dans les chambres Un interrupteur à l'entrée pour allumer et éteindre tout l'éclairage de la maison Minuterie pour un radiateur électrique Système d'appartement pour surveiller et contrôler la consommation électrique Portes intérieures de qualité Stores électriques (sauf salles de bains et salles d'eau) Gré céramique Dans les appartements 3 pièces - dans les pièces sèches, sol en granit cérame 60/60 Dans les appartements 4, 5, chambres et appartements avec jardin - dans les pièces sèches sol en granit porcelaine 80/80 Dans les penthouses - revêtements de sol dans les pièces sèches - granit porcelaine 80/80 (pour étages de 3-4 pièces) granit porcelaine 100/100 (pour étages de 5-6 pièces) Terrasse robinet de jardin Dans certains penthouses - préparation d'un jacuzzi Dans les appartements et penthouses avec jardin - un point de gaz

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

