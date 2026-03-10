Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee

  1. Realting.com
ID: 34735
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

dans le quartier de la city, dans un immeuble de standing avec jaccuzzi et sauna rez de jardin decore par architecte d'interieur 5 pieces, vue mer, piscine privee exceptionnel

Localisation sur la carte

Éducation
Épiceries
Loisirs

Autres complexes
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Au centre ville de Raanana . Appartement duplex au 3e et dernier etage. Immense salon. Appartement atypique beaucoup de charme. Vue sur le parc . Rue tres demandee. Parking
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement opt…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Raanana, Israël
depuis
$1,13M
Dans une des rues les plus recherchees de Raanana . joli appartement de 5 pieces situe au 2e etage Cote Ouest :. terrasse 12 m2 et une deuxieme de 6 m2 depuis la chambre. Pas de mamad.. miklat au rez de chaussee tres bien entretenu. L immeuble est en retrait de la rue . petit jardin de ch…
Agence
Immobilier.co.il
