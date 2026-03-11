  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Stop affaire en bord de mer à ashdod

Quartier résidentiel Stop affaire en bord de mer à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$391,875
;
7
Laisser une demande
ID: 34080
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaTayelet

À propos du complexe

Super affaire en bord de mer à Ashdod : appartement 2 pièces dans la résidence « Ashdod Beach », en première ligne sur la Tayelet, face à la mer. Au 6e étage avec deux ascenseurs, cet appartement offre un balcon avec vue mer et un agencement idéal : entrée sur une pièce de vie lumineuse, kitchenette, chambre avec douche et WC suspendu. Un bien parfait pour profiter de la mer au quotidien, ou réaliser un investissement rentable dans l’un des emplacements les plus demandés. Tout est accessible à pied : plage, restaurants branchés, cafés, supermarché et commodités. Ici, vous achetez un emplacement premium à un prix rare. Une opportunité à saisir rapidement.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Raanana, Israël
depuis
$2,727
Quartier résidentiel Coup de fusil ! une affaire exceptionnelle ! une nouvelle exclusivité re/max hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$405,983
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Vous regardez
Quartier résidentiel Stop affaire en bord de mer à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$391,875
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,57M
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
À vendre – Superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer. Situé au 3ᵉ étage sur 6, cet appartement lumineux de 100 m² dispose d’une terrasse de 14 m², d’un mamad, de 2 salles de bain, 2 WC et d’un beau balcon baigné de lumière. Idéalement situé, à quelques minutes à pi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
appartement 5 pieces dans petit immeuble a 1 mn du lac, 1er etage, 2 terrasses, tres investi
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller