  Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite

Netanya, Israël
depuis
$1,25M
;
6
ID: 34265
ID: 34265
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Avraham Amram dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets sur Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat et dans d autres villes d’Israel Caractéristiques du projet Le projet Momento comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que des penthouses avec jacuzzi privatif Revêtement extérieur dernière génération L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 3 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement pièces de 104 m2 +15m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 106 m2 + 19m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 132 m2+ 20 m2 de terrasse Pour toutes informations complémentaires contactez Mardochee Khayat 0523362121

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Jérusalem, Israël
depuis
$11,00M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Netanya
Netanya, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
Autres complexes
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$655,215
Votre pied à terre à Jérusalem ! Dans un immeuble neuf, à quelques stations du centre-ville, dans une rue calme proche des transports et des commerces. L'appartement a une double exposition "soleil" (est et sud), une Mamad (pièce sécurisée). Cave de 6 m2 et climatisation. Accessibilité complète
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Haneviim 44 2 pièces 50m2 Terrasse Souccah 2ème étage avec ascenseur Parking
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Afficher tout Quartier résidentiel Bien agencé
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
???????? À vendre – Maisonnette rénovée à Neve Dkalim, Ashkelon Charmante maison de plain-pied 3 pièces, agrandie en 4 pièces, entièrement refaite à neuf ???? ✅ Terrain de 220 m² ✅ Quartier stratégique : à la sortie de la ville et proche du nouveau quartier Ir Ayin ✅ Environnement calme et …
Agence
Immobilier.co.il
