  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf

Netanya, Israël
depuis
$1,07M
;
8
Laisser une demande
ID: 34253
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Ussishkin, 19

À propos du complexe

Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet Le projet comprend 25 appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse. Revêtement extérieur en pierre naturelle Trois appartements par étage L immeuble sera doté d un double lobby avec une hauteur de plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 2 ascenseurs dont un chabbatique Place de parking souterrain Livraison dans 30 mois Garantie bancaire Caractéristiques de l appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,07M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
dans le quartier de barnea, appartement 4 pieces spacieux , avec cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Hovevei Tsion, rue résidentielle à 2 pas de la plage 3 pièces rénové avec séjour spacieux, cuisine entièrement équipée et balcon très agréable 80m2 Balcon 2 salles de douches 2e étage Ascenseur Parking 5.800.000 Nis
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Idéalement situé au cœur de Neve Tzedek, rue Rishonim, ce duplex rare avec vue mer offre une adresse privilégiée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de Tel-Aviv, à quelques minutes à pied des plages, de Rothschild et de HaTahana. D’une surface d’environ 89m² en duplex, il propose…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller