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Quartier résidentiel baka maison arabe

Jérusalem, Israël
depuis
$3,70M
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ID: 34956
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Rare maison arabe 185 m2, 220m2 jardin, hauteur sous platfond, entree privee, calme et central 11.800000 Michael

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Jérusalem, Israël
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