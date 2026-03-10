  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel 3.5 pieces quartier atikot disponible immédiat

depuis
$332,310
5
ID: 34760
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Un 3.5 pieces quartier Shimshon

Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
Duplex penthouse a vendre a Ashdod : Grand séjour et cuisine donnant sur une terrasse de 18m2 face au parc, 2 chambres a coucher et une salle de bain et WC, a l'étage grande terrasse, suite parental avec dressing et ו avec jacuzzi et WC, un salon, une buanderie, ainsi qu'une autre chambre av…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$717,915
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
