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Quartier résidentiel Spécial investisseurs

Ascalon, Israël
depuis
$523,545
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ID: 35000
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Quartier Afridar, un 4 pièces en étage bas proche des commerces avec 2 terrasses

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Ascalon, Israël
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