  4. Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !

depuis
$874,665
ID: 34492
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Nouveauté en vente en exclusivité chez RE/MAX Hadera dans le quartier Ein Hayam, avec une vue incroyable vers la réserve naturelle ! Superbe appartement récent de 5 pièces dans la résidence Aqua Sea & Park, signée par le promoteur réputé Amram Avraham. Ses caractéristiques : - Une superficie de 125 m², - Un vaste espace de vie ouvert sur une magnifique terrasse de 16 m2, - Une belle cuisine spacieuse, - Une suite parentale avec une vue mer et une salle d’eau privative, - Au 19ème étage sur 25, - ⁠3 chambres d’enfants dont une pièce sécurisée, - ⁠Ascenseur de Shabbat, - Cave privée, - 2 places de parking ! L'immeuble bénéficie de 3 ascenseurs dont 1 de Shabbat, d'une salle de sport, d'un vide-ordures au niveau de l'étage, d'une salle de réception mise à disposition pour les résidents. Proche d’un grand parc, de nouveaux commerces de proximité du quartier et de la sortie vers l'autoroute 2. A environ 5 minutes à pied de la mer ! Une excellente opportunité ! Contactez-nous Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle 313736

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
