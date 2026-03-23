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Quartier résidentiel Appartement a louer - centre ville - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$3,699
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9
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ID: 34991
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans la prestigieuse tour Savioney View, centre-ville Appartement 3 pièces 2 salles de bains complètes Entièrement meublé haut standing Balcon Place de parking

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Jérusalem, Israël
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