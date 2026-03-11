  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?

Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?

Hadera, Israël
$717,915
10
ID: 34348
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, au cœur du quartier Park à Hadera, un appartement de standing exceptionnel de 4 pièces superbement rénové ! Ses caractéristiques : - Superficie de 105 m2, - ⁠17ème étage sur 19, - ⁠Superbe terrasse de 40 m2, - ⁠Pleine vue sur l’Ecopark, - ⁠Un salon spacieux et lumineux, - ⁠Une cuisine élégante sur-mesure, - ⁠Trois belles chambres à coucher, dont une pièce sécurisée et une suite parentale avec dressing intégré, - 2 salles d'eau, 2 toilettes, - ⁠Ascenseur de Chabat, - ⁠Climatisation, volets électriques, - Cave, parking. A proximité d'un centre commercial, des écoles et accès rapide aux axes routiers 2, 4 et 6. Bref, un petit bijou à un prix incroyable ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Hadera, Israël
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Realting.com
Aller