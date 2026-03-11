  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod

Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
;
9
Laisser une demande
ID: 34587
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Shimon

À propos du complexe

Majestueux 5 pièces a Ashdod "Youd Bet", très spacieux 160m2 avec 20m2 de terrasse face au parc. Résidence de standing a proximité de commerces, parc, écoles, synagogues, moyens de transports. Produit rare a la vente

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Netanya, Israël
depuis
$771,210
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Vous regardez
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Projet Yedidia Frankel 40 Immeuble classé oú uniquement la façade sera réhabilitée ( le reste sera une construction neuve ) situé a l' angle Herzl 82 Yedidia Frankel dans la nouvelle VIBE à Tel Aviv en plein cœur du quartier animé de Florentine Projet boutique de 6 étages À vendre 2 ma…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$934,230
Projet Givat Shmouel le petit Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces Accès au autoroute direct pour Tel Aviv Guivat Shmouel est une ville s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$956,175
Dans un immeuble récent à deux pas de la plage Gordon Appartement de 2 pièces Mamad 1 er étage Ascenseur Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller