  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Rare ! rdj 4 pièces avec 140m2 jardin

Quartier résidentiel Rare ! rdj 4 pièces avec 140m2 jardin

Jérusalem, Israël
$1,44M
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

À propos du complexe

Petit immeuble avec seulement 6 résidents, ascenseur et parking privé. Appartement 4 pièces – 100 m² avec terrasse de 56 m² et jardin privé de 96 m² inscrit au cadastre (Tabou). 3 orientations, grand salon lumineux avec grande cuisine, 3 toilettes, pièce Mamad, suite parentale avec salle de douche, climatisation. ???? 2 places de parking En plus, l’appartement comprend une unité indépendante d’environ 35 m² (2,5 pièces) avec salle de douche et cuisine. Accès direct depuis le jardin à l’unité. ⚠️ Appartement à rénover en partie

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Quartier résidentiel Rare ! rdj 4 pièces avec 140m2 jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
