Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo

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Situé au cœur de Jérusalem, dans la prestigieuse tour Shalem sur la rue Yafo à l'angle de HaTurim, cet appartement d'exception de 150 m² offre un cadre de vie à la fois central et raffiné. Il se compose de quatre chambres à coucher, dont une superbe suite parentale avec salle de bains attenante, ainsi que de trois toilettes et deux salles de bain, offrant un confort optimal au quotidien. L'espace de vie, lumineux et spacieux, intègre un salon et une salle à manger ouverts sur une cuisine moderne entièrement équipée. Situé en étage élevé, l'appartement bénéficie de belles vues dégagées et d'un environnement sécurisé au sein d'un immeuble haut de gamme avec ascenseurs et service de gardiennage 24h/24. Les résidents profitent également d'équipements premium incluant piscine, salle de sport et sauna. Le bien comprend une place de parking privative ainsi qu'une cave, apportant un confort supplémentaire au quotidien. Proposé entièrement meublé avec possibilité d'adaptation selon les besoins, cet appartement est disponible avec une entrée immédiate et constitue une opportunité rare pour une location longue durée, idéale pour une famille ou des professionnels recherchant confort, standing et emplacement stratégique à proximité immédiate du marché Mahane Yehuda, du tramway et de toutes les commodités du centre-ville.
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Jérusalem, Israël
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