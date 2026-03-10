  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka

Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka

Jérusalem, Israël
$11,00M
5
ID: 34872
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au coeur de Baka calme et pastoral, maison arabe + possibilite de construire 250 m2, immense jardin (env. 700 m2), entierement renove, chauffage au sol + climatisation, grand parking, 5 salles de bains, 5 toilettes, verdoyant

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
