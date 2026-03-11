  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel

Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel

Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
;
5
ID: 34513
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

À propos du complexe

Dans la nouvelle tour du fameux projet Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan limitrophe kiriat yovel . Tres beau 5 pièces de 122 m2 avec terrasse de 10 m2 en partie soucah ., belles prestations intérieur vue merveilleuse sur la foret de Jerusalem . 4 chambres a coucher , 2 salles de bain , 3 toilettes cuisine entièrement réagencé .. 2 places de parking et cave .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
