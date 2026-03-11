  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Aviv, Israël
$3,29M
ID: 34639
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dans la tour, salle de sport, garde 24/7, piscine Prix : 10 500 000 shekels Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
