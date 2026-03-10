  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique

Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique

Ascalon, Israël
depuis
$862,125
;
10
Laisser une demande
ID: 34749
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

À propos du complexe

Mini Penthaouse Immeuble boutique 5 stages particulier

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$984,390
Quartier résidentiel Jerusalem mamilla david village
Jérusalem, Israël
depuis
$4,15M
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$805,695
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,18M
Vous regardez
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pieces face à la mer immeuble boutique
Ascalon, Israël
depuis
$862,125
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel A vendre - 3 pieces renove, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Idéalement situé rue Frishman, face à la place Masaryk et à proximité de la place Rabin, cet appartement bénéficie d’un emplacement central et très recherché au cœur de Tel-Aviv. Dans un immeuble bien entretenu avec ascenseur et miklat, découvrez un 3 pièces d’environ 100 m², situé au 4ᵉ éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Hovevei Tsion, rue résidentielle à 2 pas de la plage 3 pièces rénové avec séjour spacieux, cuisine entièrement équipée et balcon très agréable 80m2 Balcon 2 salles de douches 2e étage Ascenseur Parking 5.800.000 Nis
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté à vendre en exclusivité ! Situé au 46, rue Yehoshua Ben Nun À proximité du prestigieux complexe de Bâle Dans un immeuble en cours de rénovation (Tama 1) Actuellement propriété du groupe Ohana. Un magnifique appartement de 2 pièces de 66 m² sera disponible (3 pièces possibles) Au 1…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller