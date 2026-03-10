  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Eilat
Quartier résidentiel À vendre – magnifique appartement meublé à eilat – résidence du golf

Eilat, Israël
depuis
$830,775
;
14
ID: 34725
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Gan Binyamin

À propos du complexe

À VENDRE – Magnifique appartement meublé à EILAT – Résidence du Golf Dans la plus belle résidence d’Eilat, au cœur d’un complexe exclusif avec piscine, hammam, aire de barbecue, synagogue et gardien 24h/24, découvrez ce superbe appartement de 128 m² avec 15 m² de terrasse offrant une vue mer. Situé au 5e étage avec 2 ascenseurs dont un de Shabbat. Entièrement climatisé, avec Mamad et parking privé. Le plus : cet appartement est vendu entièrement meublé et équipé avec goût. Vous n’avez qu’à poser vos valises. Surface : 128 m² Terrasse : 15 m² avec vue mer Prix : 2.650.000 shekels Un bien rare dans une résidence de standing, idéal pour résidence principale, secondaire ou investissement locatif. Pour plus d’informations ou organiser une visite, contactez-nous.

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
