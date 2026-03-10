Quartier résidentiel À vendre – magnifique appartement meublé à eilat – résidence du golf

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À VENDRE – Magnifique appartement meublé à EILAT – Résidence du Golf
Dans la plus belle résidence d’Eilat, au cœur d’un complexe exclusif avec piscine, hammam, aire de barbecue, synagogue et gardien 24h/24, découvrez ce superbe appartement de 128 m² avec 15 m² de terrasse offrant une vue mer.
Situé au 5e étage avec 2 ascenseurs dont un de Shabbat.
Entièrement climatisé, avec Mamad et parking privé.
Le plus : cet appartement est vendu entièrement meublé et équipé avec goût. Vous n’avez qu’à poser vos valises.
Surface : 128 m²
Terrasse : 15 m² avec vue mer
Prix : 2.650.000 shekels
Un bien rare dans une résidence de standing, idéal pour résidence principale, secondaire ou investissement locatif.
Pour plus d’informations ou organiser une visite, contactez-nous.
Eilat, Israël
