Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage

À VENDRE – PENTHOUSE UNIQUE OCCUPANT TOUT UN ÉTAGE
???? Situé dans une rue calme proche de Shenkin, entre King George et Yohanan HaSandlar
5 pièces
167 m² intérieurs + 97 m² de terrasses sur le toit
Immeuble rénové après TAMA 38
Livraison : Octobre 2025
Conception architecturale haut de gamme
2 places de parking
Mamad (espace sécurisé)
Très calme
Quatre expositions d’air
???? Prix : 18,5 millions ILS
Honoraires d’agence : 2 % + TVA
Premium Real Estate
Numéro de licence : 31928721
