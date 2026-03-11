  1. Realting.com
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
;
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
1
ID: 34652
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 9

À propos du complexe

À VENDRE – PENTHOUSE UNIQUE OCCUPANT TOUT UN ÉTAGE ???? Situé dans une rue calme proche de Shenkin, entre King George et Yohanan HaSandlar 5 pièces 167 m² intérieurs + 97 m² de terrasses sur le toit Immeuble rénové après TAMA 38 Livraison : Octobre 2025 Conception architecturale haut de gamme 2 places de parking Mamad (espace sécurisé) Très calme Quatre expositions d’air ???? Prix : 18,5 millions ILS Honoraires d’agence : 2 % + TVA Premium Real Estate Numéro de licence : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
