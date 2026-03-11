Quartier résidentiel Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Nouveauté en vente en exclusivité
Hadassah 6 - dans la prestigieuse et recherchée tour Gan Ha'ir
Appartement lumineux et bien entretenu d'environ 163 m²
Parking souterrain pratique
7e étage
Vue dégagée nord-ouest depuis le séjour (salon et cuisine) et est depuis les chambres
L'immeuble a bénéficié d'une rénovation extérieure complète et d'une rénovation de toiture entièrement payée !
Les atouts de la tour :
Un nouveau complexe de bien-être sur le toit-terrasse, comprenant :
* Piscine olympique
* Salle de sport spacieuse et moderne
* Sauna sec et humide
* Jacuzzi
Gardien à l'entrée 24h/24 et 7j/7
Un grand espace bien aménagé avec douches et toilettes
Un espace réservé aux résidents avec accès à un jardin privatif
Environnement verdoyant
