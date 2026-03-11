Quartier résidentiel Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,45M
;
2
ID: 34205
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hadassa, 15

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Hadassah 6 - dans la prestigieuse et recherchée tour Gan Ha'ir Appartement lumineux et bien entretenu d'environ 163 m² Parking souterrain pratique 7e étage Vue dégagée nord-ouest depuis le séjour (salon et cuisine) et est depuis les chambres L'immeuble a bénéficié d'une rénovation extérieure complète et d'une rénovation de toiture entièrement payée ! Les atouts de la tour : Un nouveau complexe de bien-être sur le toit-terrasse, comprenant : * Piscine olympique * Salle de sport spacieuse et moderne * Sauna sec et humide * Jacuzzi Gardien à l'entrée 24h/24 et 7j/7 Un grand espace bien aménagé avec douches et toilettes Un espace réservé aux résidents avec accès à un jardin privatif Environnement verdoyant

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
