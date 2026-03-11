  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac

Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac

Ascalon, Israël
$658,350
ID: 34059
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

appartement 5 pieces dans petit immeuble a 1 mn du lac, 1er etage, 2 terrasses, tres investi

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
