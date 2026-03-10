  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon

Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
;
5
Laisser une demande
ID: 34727
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

4 pièces, neuf dans un immeuble boutique neuf, spacieux et réalisé seulement avec des matériaux de luxe, terrasse de 12 m2, parking. 3 chambres à coucher, incluant une chambre master avec salle de bain privative, MAMAD et une deuxième salle de bain. Très lumineux avec de grandes baies vitrées, et calme. À 5 minutes du Park Hayarkon, 4ème étage, orienté nord, sud et ouest. 15 minutes à pied du port de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme “prestige” - ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,33M
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
Vous regardez
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement immense
Quartier résidentiel Appartement immense
Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
À vendre – Appartement d’exception à la City, Ashdod ???? Découvrez ce 5 pièces unique de 183 m², au 2 étages, offrant des volumes rares et un confort absolu. ✨ Points forts de l’appartement : • Superficie généreuse de 183 m² sur deux niveaux • Vue dégagée et agréable • Deux chambres pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
Villa indépendante a vendre a Ashdod de 1996 280m2 habitable sur un terrain de 510 m2 avec potentiel énorme pour l'acheteur qui veut faire des travaux et en faire un diamant
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl
Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl
Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl
Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl
Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
TRES JOLI TROIS PIECES EN ETAGE ELEVE D UN BEL IMMEUBLE RECENT. COMPREND UN BALCON DANS LE SALON ET UNE TERRASSE DANS LA CHAMBRE. 5E ETAGE AVEC PARKING. PROCHE DE TOUS LES COMMERCES CAFES ET MOYENS DE TRANPORT
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller