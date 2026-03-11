  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité

Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
6
ID: 34435
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

À propos du complexe

Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’accent sur la qualité de construction, un hall d’entrée luxueux, des espaces verts aménagés et une proximité immédiate avec des parcs, la plage, les écoles, les institutions publiques et les transports en commun. livraison prévue septembre 2027. Conditions avantageuses : 20 % à la signature – solde à la remise des clés ou selon l’avancement des travaux. Le bâtiment : • Immeuble moderne en pierre haut de gamme • Hall d’entrée élégant et 2 ascenseurs • Aménagement paysager soigné • Parking souterrain Les appartements : • Terrasses ensoleillées • Finitions de qualité • Préparation pour climatisation centrale • Cuisine moderne avec plan de travail en quartz

Localisation sur la carte

Soins de santé
Loisirs

Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$9,405
Villa centre ville Raanana. rue calme proche ecole Bilou. niveau 1 : tres grand salon avec coin repas . cuisine separee. chambre parentale dressing vue sur la piscine. Niveau 2 : 3 chambres 2 salles de bain. niveau 3 : une suite. Sous sol : grande piece et mamad. piscine et jardin . Parking
Bat Yam, Israël
depuis
$742,995
Très beau projet neuf au coeur de Bat yam, à environ 15 minutes a pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000sh TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING
Bat Yam, Israël
depuis
$846,450
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
