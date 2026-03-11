  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové

Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové

Tel-Aviv, Israël
$2,48M
10
ID: 34482
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 37

À propos du complexe

À VENDRE – TEL AVIV | Rue Karl Netter, proche de l’hôtel Norman Dans un immeuble magnifique, découvrez ce superbe appartement de 3 pièces : • 74 m² habitables + 13 m² de terrasse • 2 chambres confortables • 2 salles de bains modernes • Ascenseur et grand cellier • Place de parking incluse Prix revu à la baisse : 7 900 000 ₪ Les propriétaires sont très motivés à vendre – une opportunité à saisir rapidement !

Tel-Aviv, Israël
